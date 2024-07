Rod Stewart o svojem življenju: V teh zadnjih nekaj letih bom užival

Rod Stewart preživlja svoja zlata leta v stilu. 79-letni rock zvezdnik je dejal, da se zaveda, da so mu dnevi šteti, vendar ne živi v strahu pred smrtjo. "Vsi moramo na neki točki umreti, zato smo vsi v enaki situaciji," je Stewart povedal za US Sun . "V teh zadnjih nekaj letih bom užival, kolikor bom lahko. Mislim, da je verjetno, da živim še naslednjih 15 let. Mislim, da lahko to storim brez težav," je dejal pevec, ki je poročen s Penny Lancaster . Čeprav je obljubil, da bo nadaljeval z življenjskim slogom rock zvezde, je pevec priznal, da se ne more več obnašati, kakor se je v mladih letih.

"Nisem več tak, kot sem bil v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, in ne morem več ostati vso noč pokonci, se napiti in znoreti in še vedno imeti takšen glas. Dandanes moram zaščititi svoj glas pred in po vsaki predstavi," je povedal.

Rod je že preživel raka prostate in ščitnice. "Zdaj se bolj zavedam svojega zdravja kot prej. Malo sem hipohonder. Mislim, da bi morali predvsem moški izkoristiti vse čudovite medicinske znanosti," je pojasnil in dodal: "Ko se vrnem v Združeno kraljestvo, si bom dal očistiti kri, saj so mi rekli, da je to prava spodbuda za sistem."

Toda tudi v starosti Stewart ohranja status profesionalca in pravi, da ne potrebuje nobene pomoči z zdravili, da bi njegovi nastopi ostali zanimivi. "Ne jemljem nobenih tablet. Zapomniti si morate, da to počnem vse življenje – po predstavi ne trpim," je dejal in dodal: "Včasih vzamem protivnetno sredstvo, če se koleno poigrava z mano, a zelo redko. Ne potrebujem tablet," je zatrdil.