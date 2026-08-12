Rod Stewart po posegu na srcu začasno odpovedal vse koncerte

Rod Stewart je zaradi okrevanja po operativnem posegu začasno prekinil svojo aktualno turnejo. Legendarni 81-letni pevec, ki je tik pred zdajci odpovedal koncert v Cincinnatiju zaradi nepredvidenega, a manjšega medicinskega posega, je po zdaj znanih podatkih uspešno prestal rutinski poseg, pri katerem so mu v koronarno arterijo vstavili žilno opornico oziroma stent.
"Zdravniki so zadovoljni z njegovim okrevanjem, Rod se počuti zelo dobro in se je že vrnil k običajnim vsakodnevnim dejavnostim. Po nasvetu zdravnikov bo naslednje štiri tedne namenil okrevanju in ponovnemu pridobivanju telesne pripravljenosti, preden se bo vrnil na oder. Žal to pomeni, da trenutno ne bo mogel nadaljevati turneje," je za People povedal njegov predstavnik. Izvajalec uspešnice Maggie May bi moral koncertirati vse do 3. septembra, konec avgusta pa ga je čakalo tudi šest nastopov v okviru njegove koncertne rezidence v Las Vegasu.
Da se po operaciji počuti bolje, pa je potrdil tudi Stewart sam. "Rad bi se zahvalil zdravnikom, medicinskim sestram in vsem, ki so tako lepo skrbeli zame," je dejal po poročanju omenjenega medija in dodal: "Zelo sem razočaran, ker bom moral izpustiti te koncerte, in žal mi je, da bom razočaral svoje oboževalce. Veselim pa se, da se bom kmalu spet vrnil na oder in se z vami znova zabaval."
Pevec je od marca na turneji One Last Time, vendar je moral že maja in junija odpovedati oziroma prestaviti več koncertov, potem ko so mu diagnosticirali akutno okužbo zgornjih dihal, vnetje grla in preobremenitev glasilk. Konec junija pa je oboževalce še pretresel kar sredi nastopa, ko je skoraj omedlel in potreboval masko s kisikom. Kljub nevšečnostim pa je tedaj šov izpeljal do konca.
Kljub zdravstvenim težavam pa zvezdnik vztraja, da o upokojitvi ne razmišlja. "Še vedno uživam v tem, kar počnem. Obožujem to. To se mi vidi že na obrazu. Resnično obožujem svoje delo," je glasbenik oktobra 2025 povedal za People.
Srčni stent ali žilna opornica je majhna, raztegljiva mrežasta cevka, običajno narejena iz kovine, ki se vstavi v zoženo ali zamašeno koronarno arterijo. Njegova glavna naloga je, da arterijo drži odprto in s tem omogoči nemoten pretok krvi do srčne mišice. Postopek vstavljanja stenta se imenuje perkutana koronarna intervencija in se izvaja z namenom preprečevanja srčnega infarkta ter izboljšanja simptomov, kot sta bolečina v prsih ali zadihanost, ki nastanejo zaradi slabše prekrvavitve srca.
Koronarne arterije so krvne žile, ki potekajo po površini srca in ga oskrbujejo s kisikom ter hranljivimi snovmi, bogatimi s krvjo. Srce je mišica, ki mora nenehno delovati, zato potrebuje stalen in neoviran dotok krvi. Če se te arterije zožijo zaradi kopičenja oblog, znanih kot ateroskleroza, se pretok krvi zmanjša, kar lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, vključno z angino pektoris ali srčnim infarktom, če pride do popolne zapore žile.
Koncertna rezidenca je serija koncertov, ki jih izvajalec izvaja na eni sami lokaciji, običajno v dvorani ali gledališču, skozi daljše časovno obdobje. Namesto da bi glasbenik potoval iz mesta v mesto, kot je to običajno pri turnejah, ostane na enem mestu, oboževalci pa prihajajo k njemu. Las Vegas je najbolj znan center za takšne rezidence, saj številnim legendarnim glasbenikom omogoča nastopanje v vrhunsko opremljenih dvoranah brez naporov, ki jih prinašajo nenehna potovanja.
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