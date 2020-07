Rod Stewart skupaj z družino pluje po Jadranu

Mimoidoči so pevca opazili, ko se je v spremstvu soproge Penny Lancasterin prijateljev sprehodil po starem mestnem jedru Hvara, nato pa so obiskali še znano restavracijo Gariful. Osebje restavracije je fotografijo z zvezdnikom delilo naInstagramu,kjer so zapisali: "Znani glasbenik, britanski rokerski pevec Rod Stewart je eden izmed mnogih, ki so to sezono zaznamovali in nas počastili s svojo prijetno družbo."