Rod Stewart prodaja zbirko prestižnih italijanskih avtomobilov

Britanski pevec Rod Stewart se poslavlja od prestižne zbirke petih avtomobilov italijanskih znamk. 79-letnik je novico sporočil na družbenem omrežju, kot razlog pa je navedel slabo vzdrževane ceste v okolici njegovega doma, ki so polne lukenj in tako nepreimerne za vožnjo s hibridnimi športnimi jeklenimi konjički.

OGLAS

Rod Stewart je na družbenem omrežju sporočil, da se bo znebil svoje prestižne zbirke umetnin, kakor je poimenoval nekaj luksuznih avtomobilov italijanskih znamk, razlog za to pa so slabe ceste, ki so v okolici njegovega doma. 79-letni britanski pevec se je ob fotografiji, na kateri pozira s petimi jeklenimi konjički, zahvalil oboževalcem in dodal, da so prav oni razlog, da jih je sploh lahko kdaj kupil.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Izjemno sem srečen in večno hvaležen, da sem lahko lastnik teh čudovitih petih hibridnih športnih avtomobilov, ki so, po mojem mnenju, prave umetnine. Žal jim moram zaradi lukenj na naših cestah poiskati nove lastnike. Te ikonične italijanske avtomobile vozim že od 70. let in jih preprosto obožujem in imam rad. Ta objava je namenjena mojim oboževalcem-hvala, saj ste vi razlog, da sem njihov lastnik," je zapisal ob fotografiji, na kateri pozira ob petih prestižnih avtomobilih.