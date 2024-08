Rod Stewart zanikal zakonske težave s Penny Lancaster.

Rod Stewart je zanikal govorice, da sta se z ženo Penny Lancaster znašla sredi zakonskih težav, za katere povod bi naj bilo nestrinjanje o tem, kje bosta v prihodnje živela. Kot so poročali tabloidi, naj bi si žena 79-letnika želela, da zakonca ostaneta v Združenih državah in ne prodata hiše, ki jo imata v Los Angelesu, britanski pevec pa naj bi že načrtoval selitev v Veliko Britanijo. Kot je sedaj pojasnil Stewart, pa je dejansko stanje popolno nasprotje govoric in sta z ženo zelo zaljubljena.