Rod Stewart zaradi okužbe s koronavirusom odpovedal še dva koncerta.

Spomnimo, pevec je pred nekaj dnevi nameraval zaključiti niz svojih nastopov v Vegasu, na prizorišču, kjer je nastopal zadnjih 13 let, a mu je to preprečilo vneto grlo. "Popolnoma sem obupan. Tako dolgo sem se veselil tega koncerta. Najgloblje obžalujem morebitne nevšečnosti, ki jih je to povzročilo," je takrat sporočil svojim oboževalcem.

80-letnik, ki je kljub letom na odru vedno poln energije, je sicer nedavno v intervjuju dejal, da se zaveda, da "moramo vsi na neki točki umreti," ter da zato želi preostanek svojega življenja dobro izkoristiti. "Zdaj se bolj zavedam svojega zdravja kot prej. Malo sem hipohonder. Mislim, da bi morali predvsem moški izkoristiti vse čudovite medicinske znanosti," je pojasnil. "V teh zadnjih nekaj letih bom užival, kolikor bom lahko. Mislim, da je verjetno, da živim še naslednjih 15 let. Mislim, da lahko to storim brez težav," je zaključil.