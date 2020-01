Rod Stewart zaradi pretepa na sodišču

Škotska glasbena legendaRod Stewart, ki je z družino novo leto praznoval v prestižnem hotelu, se bo moral zagovarjati na sodišču. Glede na policijsko poročilo, ki ga je pridobila spletna stran TMZ, je varnostnik po imenu Jessie Dixon, ki je delal na zasebnem dogodku na otroškem območju hotela, videl skupino ljudi, ki je na območje poskušala vstopiti brez dovoljenja.

Dixon je policistom povedal, da je skupina postala zelo glasna in ni hotela upoštevati njegovih navodil, da bi zapustili območje. Dixon je še dejal, da je Sean, sin glasbenika stopil v njegov osebni prostor, zato je na njegove prsi položil desno roko in mu naročil, naj se umakne. Takrat ga je Sean potisnil nazaj, nato pa se je vpletel tudi Rod in varnostnika udaril v predel levega rebra.

Glede na policijsko poročilo obstaja videoposnetek incidenta, policisti so dodali, da se na posnetku jasno vidi Roda in Seana kot "primarna napadalca". Rod se je pogovoril s policisti in se opravičil, rekoč, da se je z Dixonom prepiral in prišlo je do razburjanja. Dixon je dejal, da je vložil obtožbo. Tako sta Rod in Sean obtožena napada s hudo telesno poškodbo, na sodišču pa se morata zglasiti 5. februarja.