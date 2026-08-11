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Tuja scena

Rod Stewart zaradi zdravstvenih težav znova odpovedal koncert

Cincinnati, 11. 08. 2026 14.47 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Rod Stewart v Ljubljani

Legendarni Rod Stewart znova bije bitko z zdravjem. Le nekaj ur pred začetkom je moral zaradi nepričakovanih zdravstvenih težav odpovedati koncert, kar predstavlja nadaljevanje niza nevšečnosti, ki so glasbenika doletele v zadnjem letu.

Britanski glasbeni veteran Rod Stewart je bil znova prisiljen odpovedati načrtovani koncert. Legendarni pevec, ki je trenutno na svoji turneji One Last Time, bi moral v ameriškem mestu Cincinnati nastopiti skupaj s Richardom Marxom, vendar je bila njegova ekipa prisiljena sporočiti neprijetno novico le nekaj ur pred začetkom. "Zaradi nepredvidenega, a manjšega medicinskega posega, ki je zahteval takojšnjo pozornost, je bil nastop Roda Stewarta prestavljen," so sporočili organizatorji v uradni izjavi za javnost.

Rod Stewart
Rod Stewart
FOTO: Profimedia

Organizatorji dogodka so takoj po objavi odpovedi začeli delati na novih terminih. Poudarili so, da Stewartovo stanje ni resno in da se pričakuje, da se bo na oder vrnil v najkrajšem možnem času. Vstopnice, ki so bile že kupljene, bodo ostale veljavne za novi datum, o katerem bodo javnost obvestili že sredi tedna. Stewartovi predstavniki za medije sicer še niso podali dodatnih podrobnosti o naravi samega posega, vendar so lokalne oblasti in osebje prizorišča zagotovili, da glasbenik potrebuje zgolj nekaj počitka za polno regeneracijo moči.

To pa ni prvič, da se je zvezdnik v zadnjem letu srečal s težavami. Pred meseci je bil po nasvetu zdravnikov primoran odpovedati dva nastopa v Las Vegasu, takrat zaradi hudega vnetja sinusov in izgube glasu. "Opravičujem se svoji družini oboževalcev. Sem na vokalnem počitku," je takrat med drugim zapisal pevec na svojih družbenih omrežjih.

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Junija je moral nato zaradi zdravstvenih težav odpovedati še en koncert. "No, tukaj sem v čudoviti Chula Visti, medtem ko okoli mene že podirajo oder. Po zdravljenju se počutim veliko bolje, a moj glas žal ni nič boljši," je takrat zapisal na Instagramu. Konec tistega meseca pa je oboževalce še pretresel kar sredi nastopa, ko je skoraj omedlel in potreboval masko s kisikom. Kljub nevšečnostim pa je tedaj šov izpeljal do konca.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rod Stewart glasba koncert zdravje turneja

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KOMENTARJI1

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libido
11. 08. 2026 15.40
Leta tečejo vsem... In to mi je edina tolažba...
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