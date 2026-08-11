Rod Stewart zaradi zdravstvenih težav znova odpovedal koncert

Britanski glasbeni veteran Rod Stewart je bil znova prisiljen odpovedati načrtovani koncert. Legendarni pevec, ki je trenutno na svoji turneji One Last Time , bi moral v ameriškem mestu Cincinnati nastopiti skupaj s Richardom Marxom , vendar je bila njegova ekipa prisiljena sporočiti neprijetno novico le nekaj ur pred začetkom. "Zaradi nepredvidenega, a manjšega medicinskega posega, ki je zahteval takojšnjo pozornost, je bil nastop Roda Stewarta prestavljen," so sporočili organizatorji v uradni izjavi za javnost.

Organizatorji dogodka so takoj po objavi odpovedi začeli delati na novih terminih. Poudarili so, da Stewartovo stanje ni resno in da se pričakuje, da se bo na oder vrnil v najkrajšem možnem času. Vstopnice, ki so bile že kupljene, bodo ostale veljavne za novi datum, o katerem bodo javnost obvestili že sredi tedna. Stewartovi predstavniki za medije sicer še niso podali dodatnih podrobnosti o naravi samega posega, vendar so lokalne oblasti in osebje prizorišča zagotovili, da glasbenik potrebuje zgolj nekaj počitka za polno regeneracijo moči.

To pa ni prvič, da se je zvezdnik v zadnjem letu srečal s težavami. Pred meseci je bil po nasvetu zdravnikov primoran odpovedati dva nastopa v Las Vegasu, takrat zaradi hudega vnetja sinusov in izgube glasu. "Opravičujem se svoji družini oboževalcev. Sem na vokalnem počitku," je takrat med drugim zapisal pevec na svojih družbenih omrežjih.