Rodriguez o zaroki: Želel sem, da je sončni zahod popoln

Alex Rodriguez, nekdanji profesionalni igralec bejzbola, je že pred časom dejal, da bi se rad znova poročil, a je želel počakati na primeren trenutek, dodal je še, da si želi, da bi bila zaroka res nekaj posebnega. Očitno je bil dopust na Bahamih tisti pravi trenutek. Kajti marca je na plaži pokleknil na koleno in zvezdnico Jennifer Lopez presenetil z zaročnim prstanom.

Upokojeni športnik je bil povabljen v studio oddaje The Tonight Show in v intervjuju z Jimmyjem Fallonom je razkril nekaj detajlov zaroke. 43-letnik se je na zaroko pripravljal kar pol leta: "Na to, da bom pokleknil na koleno, sem se pripravljal pol leta, odločil sem se za plažo na Bahamih." Priznal je, da je želel popolnost, zato je pred tem vadil kar trikrat na dan. Ni pa bilo pomembno samo to, kaj ji bo rekel, ampak tudi okolica: "Želel sem, da je sončni zahod popoln."

In očitno je bilo res vse popolno, kajti J.Lo je privolila. "Jennifer skače od veselja. Res ... ne morem reči, da je to njeno najbolj srečno obdobje v življenju – to ve samo ona, toda odkar jo poznam, je zdaj videti najbolj srečna," je vzhičeno dodal zaljubljeni zaročenec.

Pred časom se je o svojem razmerju razgovorila tudi pevka in dejala, da je njuna skrivnost razmerja v tem, da vse počneta skupaj: "Vse, kar delava, delava skupaj. Pozna moje sanje, jaz poznam njegove, in skupaj se počutiva močnejša." Enako velja tudi, ko pride do podpore. "Venomer se podpirava v vsem in pogosto razglabljava kaj lahko zgradiva skupaj ..."