Rodu Stewartu so se na odru Glastonburyja pridružili številni znani gostje

Rod Stewart je na festivalu Glastonbury priredil nepozaben nastop. Kultni pevec je včeraj zavzel oder, na katerem so se mu pridružili številni znani glasbeniki. Med 90-minutnim koncertom so na oder stopili Mick Hucknall , Ronnie Wood in Lulu . Zvezdnik pa se je med nastopom poklonil tudi Christine McVie iz skupine Fleetwood Mac , ki je umrla novembra 2022.

Koncert, na katerem niso manjkale njegove uspešnice, kot so Maggie May, Do Ya Think I'm Sexy in Sailing, je močno razvnel večtisočglavo občinstvo.