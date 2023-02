Roger Federer model za umetnine, ki so visele v beneški cerkvi

Teniška legenda Roger Federer je bil minulo leto za večino neopazno del umetniške razstave v eni od cerkva v Benetkah. Gre za razstavo nagih moških v okviru umetnine Burn Shine Fly švicarskega avtorja Uga Rondinona. 41-letnik je novico, da je bil del razstave, razkril z objavo fotografije na svojem Instagramu.

Roger Federer je na svojem Instagramu objavil fotografijo, ki razkriva, da je bil model za izdelavo modro-bele figure v naravni velikosti, ki je nato visela pod stropom cerkve Scuola Grande San Giovanni Evangelista.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na fotografijah je prikazano tudi, kako so mu odvzeli obliko rok in obraza. "V zadnjih dveh letih sem dobil edinstveno priložnost delati z rojakom in znanim umetnikom Ugom Rondinonom, da bi odkril umetnost na globlji ravni. Ponosen sem, da lahko z vami delim to neverjetno izkušnjo," je zapisal v objavi.

icon-expand Roger Federer je bil model za izdelavo ene od umetnin v beneški cerkvi. FOTO: Profimedia

Upokojeni teniški zvezdnik je bil le del razstave sedmih figur, ki jih je avtor poimenoval Leteči telesni oblaki in prav zaradi oblakov so obarvane v belo in modro barvo. V Benetkah so bile razstavljene v času tradicionalnega bienala. Federerja pa je bilo praktično nemogoče prepoznati. Figure so bile v cerkvi obešene zelo visoko, pri tem pa so visele z obrazom navzgor.