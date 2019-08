Rojstni dan bo praznovala skupaj z nadomestno materjo

Robbie Williams z ženo in hčerko Coco.

Pevec Robbie Williams in njegova soproga Ayda Field William sta ponosna starša šestletni hčerki Theodori Rose Teddy in štiriletnemu sinu Charltonu Valentinu. Lani septembra pa sta presenetila z objavo, da se je družini pridružila deklica Colette Josephine. Ker se je deklica rodila s pomočjo nadomestne matere, družina zdaj razmišlja, da bi jo povabili na praznovanje rojstnega dne, ki ga bo imela deklica v septembru.

45-letni zvezdnik in njegova 40-letna soproga sta večkrat rekla, da pot do tretjega otroka ni bila lahka niti hitra, zato sta izredno hvaležna nadomestni materi, da jima je pomagala pri tem, da sta dopolnila družino. Zato naj bi jo povabili na Havaje, kjer se bodo skupaj veselili prvega rojstnega dneva deklice Coco, kot jo ljubkovalno kličejo.

"Robbie in Ayda želita z žensko, ki jima je pomagala dobiti hčerko, imeti lep odnos, zato so jo povabili, da z njimi preživi dopust. Pripravljajo veliko zabavo, kjer se ji bodo zahvalili in se skupaj veselili rojstva hčerke," je vir blizu srečnega para zaupal britanskim medijem.