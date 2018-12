Rojstni dan praznuje princ teme Ozzy Osbourne.

Takoj je začel samostojno kariero, leto pozneje je izdal prvi album Blizzard of Ozz, ki skupaj z albumom Diary of a Madman (1981) veljata za njegova najboljša studijska izdelka. Na njih je sodeloval s priznanim kitaristom Randyjem Rhoadsom , čigar smrt leta 1982 ga je zelo potrla. Med drugim je iz njegovih solo začetkov znana tudi anekdota, da je med koncertom ugriznil v glavo živega netopirja.

Ozzy Osbourne je na odmevnejšo glasbeno pot stopil s skupino Black Sabbath, katere pevec je bil približno deset let, vse do leta 1979, ko so ga drugi člani zasedbe izključili zaradi težav, ki jih je imel z zlorabami substanc.

Do danes je Osbourne izdal 11 samostojnih studijskih albumov, zadnji med njimi je bil Screamleta 2010. Med njegovimi uspešnicami so skladbe No More Tears, Crazy Train, Miracle Man, Mr. Crowley in Over The Mountain. Letos se je podal na zadnjo svetovno turnejo, ni pa dokončno potrdil, ali se poslavlja od odrov.

Za The Guardian je glasbenik že maja ob tedaj bližnji 70-letnici razkril nekaj svojih misli. Med drugim, da je ena boljših stvari v njegovem življenju ta, da se je odpovedal alkoholu, da se je kmalu zgrudil, ko je prvič v živo srečal Paula McCartneyja, saj so The Beatles njegova najljubša skupina, bolj kot česarkoli pa ga je strah podgan, saj so prenašalke številnih bolezni.