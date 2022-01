Rokerica Gianna Nannini želi postati prva predsednica Italije

Volitve italijanskega predsednika se bodo začele 24. januarja, glasujejo člani obeh domov parlamenta in predstavniki italijanskih dežel. Zaenkrat še ni uradnih kandidatov, kot možni pa se omenjajo predsednik vlade Mario Draghi , nekdanji predsednik vlade Giuliano Amato in sedanja ministrica za pravosodje Marta Cartabia , poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italijanski intelektualci, pisatelji in umetniki so pred kratkim sprožili tudi peticijo za izvolitev prve ženske za predsednico države.

Peticijo za izvolitev predsednice države je sprožila znana italijanska pisateljica Dacia Maraini. Poziv so med drugim podpisale pisateljica madžarskega rodu Edith Bruck, ki je preživela holokavst, režiserka Liliana Cavani, pisateljice Michela Murgia, Silvia Avallone in Melania Mazzucco, komičarki Luciana Littizzetto in Sabina Guzzanti ter pevka Fiorella Mannoia.