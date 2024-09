Rolkar Bam Margera znova pristal za zapahi

Rolkar in kaskader Bam Margera je znova za zapahi, tokrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola in nepremišljenega ravnanja. Policisti so ga ustavili v zvezni državi Pensilvanija, ker je s svojim ravnanjem prekršil pogojno kazen, na katero je bil obsojen, ker naj bi leta 2023 napadel brata, zaradi česar so ga takrat pridržali.

Bam Margera se že več let bori z odvisnostjo od alkohola in drugih substanc, te pa mu, kljub številnim poskusom, še ni uspelo premagati. 44-letnik se je tako pred dnevi znova znašel v navzkrižju z zakonom, ker je vozil pod vplivom alkohola, njegovo nepremišljeno ravnanje pa je pripeljalo do tega, da je znova pristal za zapahi, kjer se ni znašel prvič.

Bam Margera je znova pristal za zapahi. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik se je že izrekel za krivega, sodniku Patricku Carmodyju pa je dejal: "Rad bi se zahvalil za celotno situacijo, ker mi bo omogočila, da znova uredim svoje življenje. To je nepričakovan blagoslov." 44-letnik je v izjavi pred sodiščem za medije povedal: "Na poti, kjer so me spremljale droge in alkohol, sem moral treščiti na trdna tla, da bi se obrnil v drugo smer. Sedaj sem na pravi poti." Po tej nedavni aretaciji je uradnik za pogojno kazen Bradford Griffith v okrožnih evidencah zapisal, da Margera ni upošteval načrtov zdravljenja zasvojenosti, ki so bili zanj določeni. Pripisal je še, da Bam ostaja nevaren sebi in družbi. Kakšna kazen ga čaka, bo v prihodnjih dneh določil sodnik.

Margera je bil preteklega junija obsojen na šestmesečno pogojno kazen in na naključno testiranje na droge, potem ko je priznal krivdo v dveh točkah obtožnice neprimernega vedenja po incidentu, ki se je aprila 2023 zgodil na domu njegove družine v Pensilvaniji. Obtožen je bil napada na brata in ogrožanja življenja ostalih družinskih članov. Njegov brat Jess Margera je takrat trdil, da je Bam udaril in brcnil po zaklenjenih vratih spalnice, napisal grozilno sporočilo, uriniral v kuhinjsko korito, kričal nanj in ga udaril v glavo. Jess je zatrdil še, da je Bam grozil, da bo ubil 'vse v hiši' in 'naredil luknjo v glavah njunih staršev' April in Phila Margere.