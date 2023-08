Rolling Stones v lokalnem časopisu namignili na izdajo novega albuma

Zdi se, da je skupina Rolling Stones, ki jo trenutno sestavljajo Mick Jagger, Ronnie Wood, Bill Wyman in Keith Richards, namignila na izdajo svojega 31. albuma. Za domnevno promocijo so izbrali prav posebno strategijo – v londonskem časopisu Hackney Gazette so objavili oglas za steklarsko podjetje.

Fotografijo oglasa je na družbenem omrežju v ponedeljek objavil ustanovitelj revije Clash Simon Harper, ki je zapisal: "Je kdo to videl? V Hackney Gazette je objavljen oglas za podjetje z imenom Hackney Diamonds, ki vsebuje naslove pesmi Rolling Stones. Datum ustanovitve je leto 1962, isto leto, kot so nastali Stonesi. Zdi se, da spletno stran upravlja Universal Music, založba Stonesov. Je to namig, da je njihov dolgo pričakovani novi album na poti?"