Roman Polanski praznuje 90 let

Roman Polanski danes slavi 90. rojstni dan. Velja za enega najbolj kontroverznih režiserjev svojega časa, vse od nastanka gibanja #MeToo leta 2017 pa ga je več žensk obtožilo spolnih zlorab, ki naj bi jih zagrešil zlasti v 70. letih minulega stoletja. Sam je obtožbe na svoj račun, zaradi katerih je za številne postal persona non grata, zanikal.

Roman Polanski je 18. avgusta dopolnil okroglih 90 let. Življenje enega najbolj kontroverznih režiserjev svojega časa so zaznamovali udarci usode in škandali. Preživel je holokavst, v brutalnem umoru izgubil soprogo, ameriško pravosodje pa ga že več kot 40 let preganja zaradi domnevnega nadlegovanja mladoletne osebe. Ob nastanku gibanja #MeToo ga je več žensk obtožilo spolnih zlorab. Vse to je vplivalo na njegovo delo, a ne na njegov uspeh.

icon-expand Roman Polanski je dopolnil 90 let. FOTO: Profimedia

Na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah bo na ogled njegova satirična komedija The Palace o bogatih in ekstravagantnih hotelskih gostih. Že leta 2019 je filmski festival v mesto v laguni pripeljal tudi njegov film Obtožujem, za katerega je poljsko-francoski filmski ustvarjalec prejel veliko nagrado žirije. Le nekaj mesecev kasneje je film prikazala tudi Francoska filmska akademija. Na podelitvi cezarjev februarja 2020, kjer je prejel cezarja za režijo, so številni filmski ustvarjalci demonstrativno zapustili slovesnost. Polanskega na sami podelitvi ni bilo, prav tako ne njegove filmske ekipe.

Seznam filmskih mojstrovin novopečenega 90-letnika je navkljub vsemu impresiven. Mednje med drugim sodijo filmi Odvratnost, Rosemaryjin otrok, Kitajska četrt, Podnajemnik, Deklica in smrt ter Pisatelj. Podpisuje grozljivke, psihološke trilerje in krvave drame, v katerih se ukvarja s svojo preteklostjo in tragedijami. Svojega lastnega otroštva se je v filmskem formatu prvič lotil leta 2002 v Pianistu. Soočanje s travmo iz otroštva mu je prineslo oskarja za najboljšo režijo in zlato palmo v Cannesu. V povezavi z gibanjem #MeToo so ga sicer leta 2018 izključili iz Ameriške filmske akademije, kasneje pa tudi iz Francoske filmske akademije.