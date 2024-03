Roman Polanski se sooča s civilnim sojenjem zaradi domnevnega posilstva

Režiser Roman Polanski se sooča s civilnim sojenjem v ZDA, potem ko ga je tožila ženska, ki ga je obtožila, da jo je leta 1973 na svojem domu posilil, takrat pa je bila mlajša od 18 let. Filmski ustvarjalec, znan po filmih, kot sta Rosemaryin otrok in Ful gas, je odločno zanikal obtožbe in dejal, da je tožba protiustavna.

Režiser Roman Polanski se bo moral soočiti z žensko, ki trdi, da jo je leta 1973 na svojem domu posilil. Ženska, ki ne želi razkriti svoje identitete, naj bi bila takrat stara šele 18 let, primer civilne tožbe pa bodo obravnavali na sodišču. O postopku so spregovorili na tiskovni konferenci, ki jo je vodila znana ameriška odvetnica Gloria Allred. Pojavila se je tudi tožnica, vendar ni navedla svojega imena in je bila predstavljena kot Neznanka.

90-letni režiser Roman Polanski se bo na sodišču zagovarjal v primeru civilne tožbe zaradi posilstva iz leta 1973. FOTO: AP icon-expand

"Potrebovala sem zelo dolgo, da sem se odločila vložiti tožbo proti gospodu Polanskemu, a sem se končno odločila," je dejala. "Želim jo vložiti, da dosežem pravico in odgovornost," je še dodala. Zdaj 90-letni Polanski je odločno zanikal obtožbe ženske in dejal, da je tožba neustavna. Filmski ustvarjalec se še vedno sooča z ločeno nerešeno kazensko zadevo spolnega napada v Los Angelesu, potem ko je priznal krivdo v eni točki nezakonitih spolnih odnosov in nato zapustil državo pred obsodbo leta 1978. V civilni tožbi je ženska, ki je podala obtožbe, povedala, da je šla leta 1973, nekaj mesecev po tem, ko sta se spoznala na eni od zabav, s Polanskim na večerjo, režiser pa je vedel, da je mlajša od 18 let. Ženska trdi, da ji je pred tem doma in v restavraciji dal za piti tekilo, ko jo je odpeljal domov, pa je postala omamljena. Trdi, da je njen naslednji spomin ta, da leži poleg njega v postelji. V tožbi navajajo, da ji je Polanski dejal, da želi imeti z njo spolni odnos, ženska pa ga je zavrnila in prosila, naj jo pusti pri miru. Režiser naj njene prošnje ne bi upošteval in jo je posilil, s tem pa povzročil fizično in psihično trpljenje.

Na tiskovni konferenci je Allredova povedala, da je bila ženska takrat mlajša od 18 let, ni pa potrdila njene točne starosti, saj je rekla, da bo "bolj natančna ob primernem času v tej tožbi". Režiserjev zagovornik Alexander Rufus-Isaacs je v elektronski pošti, poslani tiskovni agenciji Associated Press, zapisal, da filmski ustvarjalec ostro zanika obtožbe, ki so proti njemu navedene v tožbi in verjame, da je sodišče pravi kraj za reševanje primera. Tožba je bila vložena na višjem sodišču v Los Angelesu junija 2023 v skladu s kalifornijskim zakonom, ki je ljudem po izteku zastaralnega roka začasno dovoljeval vložitev tožb zaradi spolne zlorabe otrok. Po zakonu Polanski sprva ni mogel biti imenovan, zato mediji takrat niso poročali o tožbi. Sodnik je medtem izdal dovoljenje za uporabo njegovega imena v zadevi in je sojenje razpisal za leto 2025. V pravnem odgovoru na tožbo je odvetnik Polanskega zanikal vse obtožbe in zatrdil, da je vložitev neustavna, ker se opira na zakon, sprejet šele leta 1990.