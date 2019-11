Romana Polanskega posilstva obtožila še ena ženska

Slavni režiser Roman Polanskije bil leta 1977 obtožen spolnega odnosa s takrat 13-letno Samantho Geimer, pred samim dejanjem naj bi jo tudi omamil. Režiser se je takrat sojenju izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico in zaradi tega 42 dni preživel v zaporu. Nato pa je prišlo na uho režiserja, da bo sodnik zavrnil njegovo priznanje in mu dosodil visoko zaporno kazen, je Polanski zapustil ZDA in se preselil v Francijo. Samantha ga je nato tožila, a sta se pogodila zunaj sodišča. Kljub temu pa je sodišče vztrajalo, da se mora režiser, ki v ZDA velja za ubežnika, zglasiti na sodišču.

Zdaj pa iz Francije prihajajo novice, da se režiser sooča z novimi obtožbami. V izjavi za časopisLe Parisien je igralka Valentine Monnier dejala, da jo je slavni režiser leta 1975 posilil, takrat je imela 18 let: "Leta 1975 me je posilil Roman Polanski. Z njim nisem nobene povezave, komaj sem ga poznala. Posilstvo je bilo zelo nasilno. Zgodilo se je, ko smo se s smučanja vrnili v njegovo brunarico v Gstaadu. Udaril me je, z mene strgal oblačila, nato pa me posilil na grozne načine. Komaj sem dopolnila 18 let."

Od domnevnega posilstva je minilo skoraj 45 let, toda Valentine pravi, da je šele pred kratkim začutila potrebo po deljenju svoje zgodbe – potem ko je izvedela, da bo režiserjev film Obtožujem!(J'Accuse) izšel v francoskih kinematografih. "Posilstvo je časovna bomba. Spomin ne zbledi. Postane duh, ki nam vedno sledi, poleg tega nas zahrbtno spremeni," je še dejala v izjavi.

Polanski je vse obtožbe o posilstvu in zlorabi že zanikal. V izjavi je njegov odvetnik Hervé Temimedejal: "Roman Polanski odločno zanika vse obtožbe o posilstvu. Osebno moramo dodati tudi, da se je domnevno dejanje zgodilo pred 40 leti. Nikoli, v vseh teh dolgih letih, na to in bil opozorjen pravosodni organ ali gospod Polanski."

To pa niso edine obtožbe. Leta 2010 ga je posilstva obtožila Charlotte Lewis, 2017 pa se je oglasila Renate Langer, ki naj bi jo zvezdnik posilil, ko je imela 15 let.