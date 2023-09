Romanca med Taylor Swift in nogometašem? 'Očarljiv je, ampak ni resno'

Govorice, da imata 33-letna pevka Taylor Swift in igralec ameriškega nogometa Travis Kelce ljubezensko razmerje, so na družbenih omrežjih v zadnjih tednih vse glasnejše. Začele so se julija, ko ji je med njenim koncertom v Kansasu poskusil Kelce dati svojo telefonsko, a neuspešno. Vir je za Messenger povedal, da naj bi šla do sedaj šele na dva zmenka in da ni med njima nič resnega.