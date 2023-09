Romanca se nadaljuje: Taylor Swift navijala za Travisa Kelcea

Taylor Swift in Travis Kelce sta se prvič skupaj pojavila v javnosti, potem ko so prejšnji teden odjeknile govorice, da sta par. Na Twitterju je nekdanji igralec ameriškega nogometa Jarrett Payton objavil posnetek, kako zapuščata stadion.

Med tekmo, v kateri je Travisova ekipa Kansas City Chiefs premagala ekipo Chicago Bears, je Taylor zanj navijala v zasebni loži stadiona Arrowhead skupaj z njegovo mamo Donno Kelce . Kot je po tekmi povedal Travisov soigralec, je njena prisotnost povzročila dodaten pritisk na igrišču: "Slišal sem, da je tukaj Taylor. Čutil sem malo pritiska, zato sem vedel, da moram žogo spraviti do Travisa. Mislim, da je želel priti v končno cono prav toliko, kot so si to želeli vsi Swiftiji (oboževalci Taylor Swift, op. a.)," je dejal branilec Patrick Mahomes .

Zvezdnik lige NFL je v oddaji The Pat McAfee Show pred nekaj dnevi povedal, da je zvezdnico povabil na tekmo. "Rekel sem ji: Videl sem te na odru v Arrowheadu, morala me boš priti pogledat na oder v Arrowheadu in videli bomo, kateri bo bolj osvetljen," je dejal in dodal: "Bomo videli, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti." Ob tem je priznal, da ga ne moti govorjenje o morebitni romanci s Swiftovo: "Vrgel sem jo ven, žogo sem vrgel v njeno igrišče."