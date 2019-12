Romantičen pobeg zaljubljencev na enega od slavnih čudes sveta

Slavna zaljubljenca čustva rada pokažeta tudi na družbenih omrežjih. Utrinke s potovanja je igralka delila tudi s svojimi sledilci na Instagramu, kjer se jih je nabralo že tri milijone. Med drugim sta obiskala znamenito laguno Humantay in posnela nekaj čudovitih fotografij, na katerih vidimo naravo v vsej svoji veličini.

Mehiška igralka Michelle Renaud si je že dolgo želela obiskati Peru. Tja se je odpravila z izbrancem Danilom Carrero , s katerim sta nazadnje skupaj posnela telenovelo Hijas de la luna, pri nas pa smo ju videli v telenoveli Moč in strast (Pasion y Poder), kjer sta se tudi spoznala.

Za njuno ljubezen je bila očitno usodna telenovelaHijas de la luna, kjer sta nastopila v glavni vlogi ljubezenskega para. Ker sta imela pred kamero odlično kemijo, so se prve govorice, da sta par, pojavile maja lani. Junija letos pa so ju kamere ujele med poljubljanjem, zato sta bila prisiljena potrditi, da sta v razmerju. Michelle ima z nekdanjim možem Josuejem Alvaradom dve leti starega sina Marcela, ki se z Danilom odlično razume in ga je sprejel za maminega fanta.