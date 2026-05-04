Romantična objava zaljubljenega Petra in Anastasie: Več kot le zgodba

Ko se je končal šov Sanjski moški Hrvaške, sta se Petar Rašić in Anastasia Kaleb lahko prenehala skrivati. Njuna ljubezen se je namreč obdržala tudi po tem, ko so se kamere ugasnile, in zaljubljenca danes živita svojo ljubezensko pravljico. Kot je v našem POPkastu razkril Petar, večino časa sicer preživita vsak na svojem koncu, a ko sta skupaj, jima je toliko lepše.

Zaljubljenca svojo srečo pogosto delita tudi na družbenih omrežjih, kjer objavljata skupne fotografije in posnetke. Nedavno sta tako objavila romantičen posnetek, narejen izjemno profesionalno, ki izjemno lepo prikazuje njuno povezanost. "Več kot le zgodba," je ob objavi pripisal Petar, ki se s svojo srčno izbranko na videu tudi večkrat poljubi. Posnetek je sicer poln njunih srčnih objemov, strastnih poljubov in iskrivih nasmehov, s čimer sta verjetno želela utišati tudi govorice, da je njuna zveza le način promocije in predstava za javnost.