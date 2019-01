Romantični Barack Obama: Ti si enkratna

Michelle Obama je 17. januarja praznovala 55. rojstni dan. In ob jubileju ji je seveda čestital tudi soprog, nekdanji predsednik ZDA, Barack Obama , ki ne skriva svoje ljubezni do soproge: "To sem vedel že dolgo nazaj, danes sem še vedno prepričan o tem - ti si enkratna, Michelle Obama. Vse najboljše za rojstni dan," je zaljubljeno zapisal na Twitterju, zraven pa objavil njuno fotografijo, ko sta bila še mlada.

Nekdanji predsednik je večkrat omenil, da je Michelle njegova skala ter kako ključna je v njegovem življenju. Podobno meni tudi ameriško prebivalstvo, Inštitut za javnomnenjske raziskave Gallup je namreč izvedel anketo, koga na svetu med moškimi in ženskami anketirani najbolj občudujejo, in dejali so, da je to ravno nekdanja prva dama ZDA.

Barack in Michelle sta se spoznala davnega leta 1989, čez tri leta je sledila poroka, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki Malia inSasha.