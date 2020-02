Romantični David Beckham o tem, kako jo je prosil za telefonsko številko

Sveže zaljubljena Victoria Beckham in David Beckham

Nekdanji britanski nogometaš je razkril podrobnosti svojega prvega srečanja s članico Spice Girl Victorio. Med intervjujem z Jimmyjem Fallonom je David Beckham priznal, da je zbiral pogum, preden je zaprosil za njeno telefonsko številko ter da še vedno hrani vozovnico za vlak, na katero je napisala svojo številko.

46-letni nekdanji kapetan Anglije, ki je takrat igral za Manchester United, je tako dejal: "S svojim takratnim menedžerjem in eno izmed drugih Spice Girls je prišla pogledat mojo tekmo v Londonu." A kljub temu da mu je bila všeč, je bil tiho, nato pa je Victoria teden dni kasneje odpotovala v Manchester in takrat sta se prvič pogovarjala, po kakšni uri pa je le zbral pogum: "Popila je nekaj pijač, zato sem se odločil, zakaj pa ne zdaj, poskusil bom dobiti njeno številko. Ker je tisti dan prišla z vlakom, mi je telefonsko številko napisala kar na vozovnico za vlak." Dotično vozovnico Beckam hrani še zdaj.

Par, ki je zdaj poročen že več kot dvajset let in imata skupaj štiri otroke skupaj, pa je še vedno videti zaljubljen. Victoria je tako na svojem Instagramu objavila posnetek iz časov, ko sta komaj postala par in v katerem David razloži, s čim ga je 'ujela'. "Ne bi mogel poudariti samo ene stvari ... Vse na njej. Cel paket. Preprosto zaljubil sem se." Pod objavo je Victoria še pripisala: "Kako sladko. Ljubim te David Beckham."