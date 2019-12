Romantični fenomen: skupaj preživela 70 let in umrla v razmiku 20 minut

90-letna Les in Freda Austin, ki sta skupaj preživela več kot sedem desetletij, sta po poročanju portala legacy.com zadnje trenutke življenja preživela skupaj in umrla drug ob drugem na bolniški postelji. "Les in Freda sta skupaj uživala med potovanjem in kampiranju po celotnem Michiganu,"so med drugim zapisali v osmrtnici.

O njuni romantični življenjski zgodbi je spregovorila tudi hči Sandy Maes in dejala, da sta bila nerazdružljiva."Vse sta počela skupaj," je povedala Sandy in dodala: "Njuna ljubezen še vedno živi. Mislim, da sta čutila, da se njun čas izteka in skupaj bosta ostala za vedno. Njuna zgodba je vredna občudovanja."

Nekaj lepih misli je delil tudi njun sinMichael Austin: "Če sta že morala umreti, sta to naredila na najbolj romantičen način."