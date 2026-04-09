Romantični oddih: sanjski Šime s svojo izbranko v Španiji

"Moj bog, kako rad imam to državo," je na svoj Instagram zapisal lanskoletni sanjski moški Šime Elez, navdušen nad lepotami Španije in njene prestolnice. Med galerijo fotografij, ki jo je delil s sledilci, je vključil tudi nekaj utrinkov s svojo izbranko, hrvaško pevko Majo Šuput.

Objavo iz Madrida je s svojimi sledilci delila tudi Maja, ki je fotografije opisala s preprostim zapisom: "Pozdravljen, Madrid!" Med galerijo fotografij je vključila tudi poljub s Šimetom, ki ga je ujel tamkajšnji ulični fotograf. Oddih v Španiji še zdaleč ni njun prvi izlet, pred tem sta se mudila v Parizu, nedolgo nazaj pa sta se skupaj sproščala v Dubaju ter tudi na Baliju.

Ob začetku predvajanja nove sezone Sanjskega moškega Hrvaške smo v Zagrebu klepetali z lanskoletnim protagonistom, ki nam je o zvezi s hrvaško pevko povedal: "Ljubezni ne moraš iskati, ljubezen se pojavi in pride. Trenutno sem na lepi točki življenja. Srečen sem, dobro se imam."

