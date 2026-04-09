Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Romantični oddih: sanjski Šime s svojo izbranko v Španiji

Madrid, 09. 04. 2026 11.34 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Maja Šuput, Šime Elez

Lanskoletni protagonist šova Sanjski moški Hrvaške Šime Elez se s svojo izbranko, hrvaško pevko Majo Šuput, mudi na romantičnem oddihu v Španiji, natančneje v turistično priljubljenem Madridu. Tako Maja kot Šime sta s sledilci na Instagramu delila galerijo utrinkov, med njimi tudi poljub, ki ga je ujel tamkajšnji ulični fotograf.

"Moj bog, kako rad imam to državo," je na svoj Instagram zapisal lanskoletni sanjski moški Šime Elez, navdušen nad lepotami Španije in njene prestolnice. Med galerijo fotografij, ki jo je delil s sledilci, je vključil tudi nekaj utrinkov s svojo izbranko, hrvaško pevko Majo Šuput.

Objavo iz Madrida je s svojimi sledilci delila tudi Maja, ki je fotografije opisala s preprostim zapisom: "Pozdravljen, Madrid!" Med galerijo fotografij je vključila tudi poljub s Šimetom, ki ga je ujel tamkajšnji ulični fotograf. Oddih v Španiji še zdaleč ni njun prvi izlet, pred tem sta se mudila v Parizu, nedolgo nazaj pa sta se skupaj sproščala v Dubaju ter tudi na Baliju.

Preberi še Sanjski Šime o odnosu z Majo Šuput: Srečen sem, dobro se imam

Ob začetku predvajanja nove sezone Sanjskega moškega Hrvaške smo v Zagrebu klepetali z lanskoletnim protagonistom, ki nam je o zvezi s hrvaško pevko povedal: "Ljubezni ne moraš iskati, ljubezen se pojavi in pride. Trenutno sem na lepi točki življenja. Srečen sem, dobro se imam."

Spomnimo, da se med njima nekaj plete, je postalo jasno, ko je sveže ločena pevka sanjskega Šimeta povabila v svoj videospot, kasneje pa so ju fotografi ujeli med poljubljanjem na premcu razkošne jahte. Zvezdnika sta javnost nekaj časa pustila brez odgovorov na vprašanja, kasneje pa s skupnimi objavami dala jasno vedeti, da sta zaljubljena.

Maja Šuput Šime Elez sanjski moški zveza

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
09. 04. 2026 11.57
Še eno leto, potem pa konec :) Tako to gre. Mine "honeymoon" faza in začne se realnost.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641