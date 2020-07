Romantični rojstnodnevni pobeg Nicole Scherzinger

"Zelo sem hvaležen, da si v mojem življenju, Nicole Scherzinger. Vse najboljše za zapoznel rojstni dan, moja ljubezen ," je zapisal pod romantično fotografijo, ki je bila posneta med njunim oddih na Portugalskem. Nicole, ki je rojstni dan imela 29. junija, je bila nekoliko bolj radodarna, saj je s svojimi sledilci delila več fotografij z romantičnega praznovanja. Slavljenka je v dar dobila tudi torto, na kateri so bile robide in maline.

Par, ki je svojo zvezo uradno potrdil na začetku leta, je delil še nekaj utrinkov. Srečna zaljubljenca sta si privoščila okusen in bogat prigrizek ter raznovrstne dobrote poplaknila z belim vinom. Nicole je za to priložnost nosila bel top in modro krilo, njen dragi pa hlače in srajco v kremnih barvah.

"Eno leto starejša, ampak nikoli se še nisem počutila tako dobro! Hvala vsem za rojstnodnevne želje. Vaša ljubezen in hvaležnost sta mi napolnili srce. Tako sem blagoslovljena!"se je za vsa voščila zahvalila Nicole, ki je oboževalce pozvala, naj si vzamejo čas za razmislek o tem, kakšno srečo imamo in da smo zdaj blagoslovljeni bolj kot kdaj koli prej. Ter da morajo vztrajati in ne izgubiti upanja.