Romantični Ronaldo svojo izbranko razvajal za rojstni dan

Georgina Rodriguez je dopolnila 27 let.

Ena prvih čestitk, ki jih je Georgina Rodriguez prejela na družbenih omrežjih za 27. rojstni dan, je bila od njenega izbranca Cristiana Ronalda . Ta je objavil fotografijo, na kateri objema slavljenko, ter kratko in jedrnato zapisal: "Vse najboljše, ljubezen mojega življenja." Čeprav je šlo za staro fotografijo, ki smo jo že lahko videli na njunih profilih, je vseeno pritegnila veliko pozornosti njunih oboževalcev in sledilcev. Ti so bili v komentarjih večinoma enotnega mnenja, da sta videti čudovito in da veljata za enega najlepših parov.

Slavljenka je v zgodbi na Instagramu delila tudi romantični trenutek, in sicer svečano pogrnjeno mizo. Kot kaže, ji je Ronaldo pripravil romantično večerjo v dvoje, poklonil pa ji je tudi ogromen šopek rož.

Večerja Georgine in Ronalda.

Presrečna Georgina je kasneje delila še družinske fotografije s praznovanja, na kateri vsi, Ronaldo in njuni otroci, pozirajo ob torti. Ob tem je zapisala: "Neskončno hvala. Za toliko ljubezni, ki sem jo prejela danes in ki jo vedno prejemam ... Za vaše najboljše želje, za vašo naklonjenost, vašo pozornost in ljubeča sporočila. Srečnica sem. Rada vas imam."

Par je v zvezi že več kot tri leta, zaljubljenca pa na družbenih omrežjih pogosto delita utrinke s potovanj in slike razkošnih predmetov, ki si jih privoščita. Konec avgusta lani je Georgina pozirala z velikim prstanom na roki, zato so se hitro pojavila namigovanja in govorice, da gre za zaročni prstan. Jima bodo poročni zvonovi kmalu zazveneli?