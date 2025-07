Romantika na proslavi: Zakonca Trump zaplesala in se poljubila

Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump sta včeraj na južni trati Bele hiše ob dnevu neodvisnosti priredila proslavo. Z vojaškimi družinami sta obeležila 249. obletnico Amerike. Na dogodku, ki je s predsednikovim nagovorom in obilico rdeče, bele in modre barve proslavil služenje in žrtvovanje uniformiranih, sta zakonca navzoče presenetila s posebno gesto. Množico je namreč najbolj navdušil trenutek, ko se je 55-letnica pridružila svojemu soprogu in z njim zaplesala na pesem Y.M.C.A., ki Trumpa že dlje časa spremlja na številnih shodih in prireditvah.