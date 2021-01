Romeo Beckham na naslovnici modne revije

18-letniRomeo, sin 46-letne Victorie Beckham in 45-letnega Davida Beckhama, je debitiral za prvo od štirih naslovnic posebne izdaje Generation Issue revije L'Uomo Vogue.

Mladeniča sta v objektiv ujela slovita modna fotografa Mert AlasinMarcus Piggott, znana po portretih vplivnih in fatalnih žensk. Kot lahko vidimo, je mladenič že odrasel, zaradi blond barve las pa je vse bolj podoben svojemu slavnemu očetu Davidu, ko je bil ta njegovih let.