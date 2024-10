Romeo Beckham ne skriva več svojega dekleta: poljubljala sta se v javnosti

New York, 16. 10. 2024 17.31 | Posodobljeno pred eno minuto

Če kaj, potem za Romea Beckhama zagotovo velja, da ni pretirano sramežljive narave. Ne samo, da mladenič nima težav s tem, da razkazuje svoje mišičasto telo, temveč ne skriva niti svoje ljubezni do novega dekleta. Njegovo srce se je namreč ogrelo za Gray Sorrenti, fotografinjo, ki je leto dni starejša od njega, zaljubljenca pa sta bila ujeta med poljubljanjem na ulicah New Yorka.

OGLAS

Romeo Beckham je znova zaljubljen. Sin znanih zakoncev Beckham slovi po tem, da ni pretirano sramežljive narave, saj se brez težav tudi pomanjkljivo oblečen nastavi pred fotografski objektiv, pa tudi pri razkrivanju svoje zasebnosti ni več tako skrivnosten.

Romeo Beckham je znova zaljubljen. FOTO: Profimedia icon-expand

Srce 22-letnika se je namreč ogrelo za fotografinjo Gray Sorrenti, s katero svoje ljubezni ne skrivata več. Mlada zaljubljenca enostavno ne moreta umakniti oči in rok en z drugega, saj sta se nedavno na ulicah New Yorka objemala in poljubljala kot da ju nihče ne vidi. Fotografi seveda niso izpustili priložnosti, da ju ujamejo v objektiv.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Srce 22-letnika se je namreč ogrelo za fotografinjo Gray Sorrenti. icon-picture-layer-2 1 / 6

Z javnim izkazovanjem ljubezni sta zaljubljenca potrdila svojo romanco. Zvezdnika sta si privoščila izlet po mestu in se ustavila na pijači v Kettl Tea v soseski NoHo. 23-letnica in leto dni mlajši Romeo sta si med čakanjem na postrežbo izmenjevala nežnosti, nato pa sta z roko v roki nadaljevala sprehod. Poleg njiju so bili tudi njuni prijatelji, ki jih več kot očitno zaljubljenost para ni motila.

Oče Beckhamove nove ljubezni je slavni fotograf Mario Sorrenti, ki je posnel kampanje za množico zvezd in blagovnih znamk, med drugim tudi z Jennifer Lopez in Loewe. Mlada zvezdnika sta govorice o romanci prvič sprožila prejšnji mesec, ko so ju opazili na zabavi Yves Saint Laurent med pariškim tednom mode.