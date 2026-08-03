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Tuja scena

Romeo Bongiovi stopa po očetovih stopinjah, a slava ga ne zanima

Los Angeles, 03. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Romeo Bongiovi

Medtem ko njegov oče polni stadione po svetu, Romeo Bongiovi raje išče glasbeno srečo v manjšem krogu. S skupino Lawn želi graditi na pristnih odnosih s svojimi oboževalci in tako kljub uspehu svojega očeta ne hrepeni po slavi. "Ideja o zvezdništvu mi sploh ni všeč," je priznal 22-letnik.

Romeo Bongiovi je sin enega največjih svetovnih zvezdnikov, a ko pride do vprašanja slave, so njegovi pogledi precej bolj prizemljeni. 22-letnik, ki je pravkar stopil na svojo glasbeno pot s skupino Lawn, pravi, da se pripravlja na morebiten uspeh, a mu je misel na zvezdniški blišč tuja. "Ideja o zvezdništvu mi sploh ni všeč," je iskreno priznal v nedavnem intervjuju novinarki Dory Jackson in pojasnil, da raje ostaja v neposrednem stiku s tistimi, ki njegovo glasbo dejansko poslušajo, namesto da bi se ukvarjal s svojo podobo v javnosti.

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Romeo verjame, da lahko pretirano ukvarjanje z globalno prepoznavnostjo vodi v izgubo vizije. Namesto tega občuduje umetnike, ki ohranjajo svojo bazo oboževalcev majhno in osebno. "Poznam nekaj umetnikov, ki so precej priljubljeni, a vseeno ohranjajo stvari tako lokalne, da poznajo vse svoje oboževalce," je dejal Bongiovi. Njegova strategija je jasna: spoznati ljudi v svojem novem okolju v Los Angelesu in graditi kariero od temeljev navzgor, ne pa zgolj na podlagi očetove zapuščine. Prepričan je, da se v obsedenosti s svetovno nadvlado hitro pozabi na bistvo glasbe.

Jon Bon Jovi
Jon Bon Jovi
FOTO: AP

Jon Bon Jovi ni tipičen estradniški oče, saj sinu Romeu pusti, da stvari izkusi na svoji koži. Zvezdnik sinu stoji ob strani, vendar mu ne pomaga pri ustvarjanju skupine in njenega uspeha ter ob tem spoštuje dejstvo, da se sin ne naslanja na njegovo slavo. Prvi EP mlade skupine z naslovom House Party Hero, ki so ga člani zasedbe izdali lanskega aprila, je prejel tudi pohvale s strani kritikov, kar potrjuje, da talent pri njih doma očitno prehaja iz roda v rod.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Romeo Bongiovi Jon Bon Jovi glasbena kariera slava Lawn

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