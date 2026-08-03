Romeo Bongiovi stopa po očetovih stopinjah, a slava ga ne zanima

Romeo Bongiovi je sin enega največjih svetovnih zvezdnikov, a ko pride do vprašanja slave, so njegovi pogledi precej bolj prizemljeni. 22-letnik, ki je pravkar stopil na svojo glasbeno pot s skupino Lawn, pravi, da se pripravlja na morebiten uspeh, a mu je misel na zvezdniški blišč tuja. "Ideja o zvezdništvu mi sploh ni všeč," je iskreno priznal v nedavnem intervjuju novinarki Dory Jackson in pojasnil, da raje ostaja v neposrednem stiku s tistimi, ki njegovo glasbo dejansko poslušajo, namesto da bi se ukvarjal s svojo podobo v javnosti.

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Romeo verjame, da lahko pretirano ukvarjanje z globalno prepoznavnostjo vodi v izgubo vizije. Namesto tega občuduje umetnike, ki ohranjajo svojo bazo oboževalcev majhno in osebno. "Poznam nekaj umetnikov, ki so precej priljubljeni, a vseeno ohranjajo stvari tako lokalne, da poznajo vse svoje oboževalce," je dejal Bongiovi. Njegova strategija je jasna: spoznati ljudi v svojem novem okolju v Los Angelesu in graditi kariero od temeljev navzgor, ne pa zgolj na podlagi očetove zapuščine. Prepričan je, da se v obsedenosti s svetovno nadvlado hitro pozabi na bistvo glasbe.

Jon Bon Jovi FOTO: AP