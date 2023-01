Romunske oblasti zasegle prestižno zbirko avtomobilov Andrewa Tata

Andrew Tate je ostal brez svoje prestižne zbirke avtomobilov, s katero se je izjemno rad hvalil po spletu. Romunske oblasti so namreč zasegle več kot pet milijonov vredno zbirko, ki je med drugim vključevala avtomobile, kot so buggati chiron, rolls royce, dva ferrarija in porsche. Prav tako so zasegli tudi eno izmed domovanj, kjer je Tate živel s svojim bratom in kjer naj bi po poročanju tujih medijev zadrževala šest mladih žensk.

Vplivneža Andrewa Tata je poleg nedavne aretacije zdaj doletela še ena kazen. Romunske oblasti so namreč zasegle njegovo prestižno zbirko avtomobilov, ki si jo deli skupaj z bratom. Kolekcija, ki jo sestavljajo buggati chiron, rolls royce, dva ferrarija in porsche, je po poročanju Sky News ocenjena na več kot pet milijonov evrov. icon-expand Andrew Tate ob enem od svojih avtomobilov. FOTO: Twitter Poleg tega so oblasti zasegle tudi številne zgradbe, katerih lastnik je samozavestni 36-letnik, med drugim tudi tisto, v kateri naj bi skupaj z bratom Tristanom domnevno zadrževala šest mladih žensk. PREBERI ŠE Andrew Tate v Bukarešti skladišče spremenil v prestižno domovanje Razvpita brata sta trenutno pod drobnogledom svetovnih oblasti, saj še vedno poteka preiskava o domnevni trgovini z ljudmi in posilstvu. Tate, ki je znan po svojih antifeminističnih izjavah, ima prav tako še vedno prepoved uporabe številnih družbenih omrežij, saj je na spletu večkrat javno označeval ženske kot lastnino moškega. "Ženske bi morale biti tiho, sedeti doma, kuhati in skrbeti za otroke," je nekoč dejal v enem izmed posnetkov. Samooklicani zvezdnik in njegov mlajši brat, ki že nekaj let živita v Romuniji, sta bila pred dnevi tudi aretirana, pridržana pa naj bi bila vsaj 30 dni.