Rona Jeremyja doletelo 30 novih obtožb za spolne napade

Ron Jeremy je bil na okrožnem sodišču v Los Angelesu soočen z novimi obtožbami. Zvezdnik filmov za odrasle naj bi zlorabil kar 21 žensk, so pred dnevi sporočili tožilci. Med spolne prestopke, ki so mu očitani, so tudi posilstva več žensk, nekatere so bile stare tudi petnajst let, ki so se zgodile po letu 1996.