Ronaldo dokazal nedolžnost: Leto 2018 je bilo najtežje doslej

34-letni portugalski nogometaš in večkratni prejemnik zlate žoge Cristiano Ronaldo je bil v preteklem in letošnjem letu pogosto osrednja tema številnih svetovnih medijev – ne le zaradi uspehov na nogometnih zelenicah, ampak tudi odmevnih obtožb, da naj bi spolno zlorabil številna dekleta ter nekaterim od njih plačal za njihov molk. Potem, ko je v javnosti odjeknila prva takšna govorica s strani nekdanjega modela Kathryn Mayorge, ki je zatrdila, da jo je Ronaldo zlorabil leta 2009 v hotelski sobi v Nevadi, se je vsula množica podobnih trditev s strani različnih žensk, ki so povedale, da jih je Ronaldo na takšen ali drugačen način onečastil. Nogometaš, ki je od leta 2017 v razmerju z nekaj let mlajšim modelom Georgino Rodriguez, s katero ima enoletno hčerko, je tako prestal vse prej kot mirno leto. Prestopil je v italijanski klub Juventus, odigral vse nogometne tekme in bil prisoten na vseh sodnih zaslišanjih.