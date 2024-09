Ronaldo in Georgina na romantičnem oddihu na luksuzni jahti

Čeprav se poletje bliža koncu, sta zaljubljenca Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez izkoristila visoke temperature in si privoščila romantični oddih na luksuzni jahti v Saint-Tropezu. Tam so ju v objektive ujeli fotografi, a zdi se, da para, ki je po poročanju nekaterih medijev na skrivaj že dahnil usodni da, to ni preveč zmotilo.