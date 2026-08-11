Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez vendarle stopila pred oltar

Cristiano Ronaldo je na družbenem omrežju presenetil z objavo fotografije, na kateri je pokazal poročna prstana. Govorice, da bosta z zaročenko Georgino Rodriguez stopila pred oltar, so se pojavile že pred nekaj dnevi, a so mnogi sklepali, da gre za lažne informacije.

Prva je o poroki poročala ena od portugalskih televizij, ki je celo pokazala poročno vabilo, več sto ljudi pa je v soboto mladoporočenca čakalo pred cerkvijo v Funchalu, kjer naj bi stopila pred oltar, a zaman. Mnogi so takrat sklepali, da je šlo za lažne informacije, kot kaže, pa se je poroka vendarle zgodila. Kot poroča People, je bila civilna poroka na Portugalskem zaseben in intimen dogodek, na katerem so bili prisotni njuni otroci.