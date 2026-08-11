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Tuja scena

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez vendarle stopila pred oltar

Portugalska, 11. 08. 2026 21.29 pred 12 urami 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Ronaldo

Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez sta poročena. Nogometni zvezdnik je na družbenem omrežju presenetil s fotografijo poročnih prstanov, med komentarji pa so se takoj pojavile čestitke številnih zvezdnikov in oboževalcev para.

Cristiano Ronaldo je na družbenem omrežju presenetil z objavo fotografije, na kateri je pokazal poročna prstana. Govorice, da bosta z zaročenko Georgino Rodriguez stopila pred oltar, so se pojavile že pred nekaj dnevi, a so mnogi sklepali, da gre za lažne informacije.

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Prva je o poroki poročala ena od portugalskih televizij, ki je celo pokazala poročno vabilo, več sto ljudi pa je v soboto mladoporočenca čakalo pred cerkvijo v Funchalu, kjer naj bi stopila pred oltar, a zaman. Mnogi so takrat sklepali, da je šlo za lažne informacije, kot kaže, pa se je poroka vendarle zgodila. Kot poroča People, je bila civilna poroka na Portugalskem zaseben in intimen dogodek, na katerem so bili prisotni njuni otroci.

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Nogometaš je sicer svojo dolgoletno partnerko zaprosil natančno pred enim letom, kar je takrat Georgina potrdila z objavo fotografije zaročnega prstana. Par se je spoznal in začel zvezo leta 2017. Cristiano ima pet otrok, dva - Alano in Bello - skupaj z Georgino.

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KOMENTARJI4

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špaget
11. 08. 2026 21.58
Ronaldo se je poročil sam s sabo, Georgina je bila pa priča
Odgovori
+1
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
11. 08. 2026 21.56
če je pri njima že vse umetno..pa naj bo še to 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
zani10
11. 08. 2026 21.49
In koga to zanima v Sloveniji?
Odgovori
+3
3 0
dark Cat
11. 08. 2026 21.36
na 24h so pomirjeni sedaj....
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+5
5 0
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