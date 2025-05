Ronaldo in Georgina zasebni kuharici ponudila milijon evrov za teden dni dela

"Želijo me najeti za njihovo zasebno kuharico, ko bodo teden dni preživeli na jahti na Ibizi," je v podkastu Kapra razkrila Boukie, oboževalce pa je takoj zanimalo, kolikšno plačilo sta ji zvezdnika ponudila. "Predstavljajte si doto, ki jo bom dobila za plačilo!" je povedala in razkrila, da sta ji za njeno delo ponudila milijon evrov.

"Georgina rada veliko je in verjetno me je zasledila na družbenih omrežjih," je še razkrila in dodala, da bo slaba stran tedna, ko bo kuhala za družino enega najbolj znanih nogometnih zvezdnikov vseh časov, da se bo njen urnik prilagajal življenju družine, torej bo prostega časa bore malo. "Če si bodo ob drugi uri zjutraj zaželeli zrezka, bom takrat vstala in jim ga spekla. To bo zabavno," je še povedala kuharska mojstrica.