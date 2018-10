Ronaldo izpodrinil Seleno Gomez

Selena Gomez se mora posloviti od naslova osebe, ki je imela na Instagramu največ sledilcev. 26-letno zvezdnico je prehitel svetovno znani nogometaš Cristiano Ronaldo, ki ji je že nekaj časa tesno dihal za vrat. Kot poročajo tuji mediji, ima Ronaldo 144.309.204 sledilcev, Gomezova pa 144.308.767. Številka se seveda spreminja, saj jima sledilci ves čas naraščajo.

Selena se je nazadnje na Instagramu oglasila 23. septembra, ko je objavila fotografijo, na kateri se smehlja in je videti srečna. Spomnimo, da je kmalu po tem v javnost prišla novica, da je doživela živčni zlom in da naj bi se zdravila na kliniki za duševne bolezni. Čeprav je Selena zelo priljubljena, je v nedavnem intervjuju za Elle priznala, da že nekaj mesecev ni uporabila interneta in da nima niti gesla za svoj profil na Instagramu.