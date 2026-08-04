Ronaldo naj bi večno zvestobo obljubil še to soboto

Potem ko je v javnosti završalo že minuli vikend zaradi objave domnevnega poročnega vabila, pa naj bi Cristiano Ronaldo in njegova zaročenka Georgina Rodriguez po poročanju tujih medijev ta konec tedna zares postala mož in žena.

Obred naj bi se odvil na prav poseben datum, ki ga sestavljata dve osmici – številki, ki, če ju obrnemo vodoravno, predstavljata simbol dvojne neskončnosti. Morda si bo datum 8. 8. nogometaš lažje zapomnil kot dan, ko sta se spoznala, katerega datuma v enem od svojih videov na kanalu YouTube ni mogel priklicati v spomin.

Par naj bi za izmenjavo zaobljub izbral cerkev v prestolnici Madeire, svati pa naj bi nato dolgo v noč plesali na zabavi v hotelu s petimi zvezdicami. Kaj bosta za poseben dan ženin in nevesta oblekla, ostaja skrivnost, predvidevamo pa lahko, kdo bo imel pri tem zadnjo besedo. "Sem športen in eleganten hkrati," je v enem od posnetkov na YouTubu dejal Ronaldo, bodoča žena pa mu je dejala, da bi ga ocenila s štirico, kar je zvezdnika precej šokiralo.