Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ronaldo naj bi večno zvestobo obljubil še to soboto

Madeira, 04. 08. 2026 20.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič E.K.
Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez

Lepo pa odmevajo tudi zvezdniški poročni zvonovi, ki letos očitno delajo nadure – usodni da sta že dahnili Taylor Swift in Dua Lipa. Se bo razredu slavnih mladoporočencev pridružil tudi megazvezdnik Ronaldo?

Potem ko je v javnosti završalo že minuli vikend zaradi objave domnevnega poročnega vabila, pa naj bi Cristiano Ronaldo in njegova zaročenka Georgina Rodriguez po poročanju tujih medijev ta konec tedna zares postala mož in žena.

Obred naj bi se odvil na prav poseben datum, ki ga sestavljata dve osmici – številki, ki, če ju obrnemo vodoravno, predstavljata simbol dvojne neskončnosti. Morda si bo datum 8. 8. nogometaš lažje zapomnil kot dan, ko sta se spoznala, katerega datuma v enem od svojih videov na kanalu YouTube ni mogel priklicati v spomin.

Par naj bi za izmenjavo zaobljub izbral cerkev v prestolnici Madeire, svati pa naj bi nato dolgo v noč plesali na zabavi v hotelu s petimi zvezdicami. Kaj bosta za poseben dan ženin in nevesta oblekla, ostaja skrivnost, predvidevamo pa lahko, kdo bo imel pri tem zadnjo besedo. "Sem športen in eleganten hkrati," je v enem od posnetkov na YouTubu dejal Ronaldo, bodoča žena pa mu je dejala, da bi ga ocenila s štirico, kar je zvezdnika precej šokiralo. 

Preberi še Bo Cristiano Ronaldo kmalu zakorakal pred oltar?

Če se bodo napovedi uresničile, bo Ronaldova poroka eden najbolj odmevnih dogodkov v svetu športa v zadnjem desetletju.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez poroka zaročenca

Na Sardiniji poleg Antonellija tudi Leclerc s svojo nosečo ženo

24ur.com Bo Cristiano Ronaldo kmalu zakorakal pred oltar?
Moskisvet.com To lepotico je oženil Ronaldo
Zadovoljna.si Je Cristiano Ronaldo na skrivaj skočil pred oltar?
Zadovoljna.si Ronaldo je zaročen! Georgina pokazala prstan, ki jemlje dih
24ur.com 'Ronaldo bi se lahko vrnil v Manchester United'
Moskisvet.com Zaročil se je ''originalni'' Ronaldo, to je njegova bodoča žena
24ur.com Se obeta prestopna bomba leta? Mendes Ronalda ponuja tudi Barceloni
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nicole Kidman razkrila zadnji nasvet pokojne mame: "To je bilo njeno darilo moji hčerki"
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Raziskava razkrila nepričakovano prednost otrok, ki imajo sestro
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Ta slovenski biser morate obiskati vsaj enkrat
Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka
Priljubljeni igralec je pri 43-ih prvič postal očka
zadovoljna
Portal
Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Bila je najlepša deklica na svetu, tako je bila videti na poročni dan
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Ste jezni ob zvoku žvečenja? Znanstveniki razložili, kaj se dogaja v možganih
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
To živilo lahko pomaga znižati LDL holesterol, večina ljudi ga uživa premalo
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
Po 50. letu telo potrebuje drugačen pristop: te napake delamo skoraj vsi
cekin
Portal
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Delo do 70. leta postaja nova realnost?
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
moskisvet
Portal
Kozarec z vinom namesto modrčka: Zvezdnica s še enim drznim in provokativnim posnetkom
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Poletje brez zapravljanja: 7 stvari, ki jih lahko počnete namesto dragih dopustov
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe
dominvrt
Portal
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Pametno zalivanje vrta: nasveti za manjšo porabo vode
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Kako varno shranjevati suha živila v kozarcih od marmelade
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
okusno
Portal
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Beljakovinska sladica, ki je osvojila družbena omrežja
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Zakaj je paradižnik iz hladilnika manj okusen? Napaka, ki jo dela večina
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
Kaj v vročini bolj ohladi: topel ali hladen napitek? Odgovor vas bo presenetil
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881