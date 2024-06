Ronaldo ob porazu jokal, Georgina pozirala na tribunah: Nisi mu v oporo

Georgina Rodriguez je kritik na svoj račun že navajena, oboževalci pa ne izpustijo prav nobene priložnosti, da jo vedno znova in znova vlačijo po zobeh. Zdaj je bila na tapeti zaradi poziranja na tribuni. Nič nenavadnega, a njene sledilce je zmotilo dejstvo, da je medtem ko se je ona nastavljala bliskavicam, njen dragi Cristiano Ronaldo jokal ob porazu svojega kluba. Oboževalci so jo obtožili, da je povsem brezčutna.

Ko se zameriš določenim ljudem, pa čeprav morda še sam ne veš, zakaj, je vsako tvoje dejanje označeno za slabo. Vsaj tako se zdi za Georgino Rodriguez, ki je sicer že dobro vajena kritik na svoj račun. Partnerka Cristiana Ronalda se je namreč ponovno znašla na tapeti sledilcev, ki so jo tokrat označili za povsem brezsrčno. In s čim je tokrat razjezila oboževalce?

30-letnica, ki s svojim dragim in družino še vedno živi v Savdski Arabiji, kjer nogometaš igra za Al Nassr, je Ronalda spremljala na njegovi zadnji tekmi v finalu kraljevega pokala in zanj navijala iz VIP lože. Nič nenavadnega torej, a sledilce je zmotilo dejstvo, da se je manekenka nastavljala fotografskemu objektivu in pozirala v oprijetih usnjenih hlačah, medtem ko je nogometni as s svojo ekipo izgubljal. In ko je Ronaldo po porazu s solzami v očeh zapuščal zelenico, je imela njegova draga več dela s fotografiranjem otrok kot čim drugim.

"Ena enajstmetrovka je manjkala do osvojitve kraljevega pokala. Čestitke Al Nassr za odlično igro," je zapisala ob galerijo fotografij, v komentarjih pa so se nanjo razjezili številni oboževalci. "Zelo si brezsrčna", "Nisi mu v oporo", "Morala bi biti žalostna zaradi njega, ne pa objavljati svoje seksi fotografije" in "Ne uživaš v igri, prišla si se samo fotografirat" je mogoče prebrati pod objavljenimi fotografijami, a videti je, da se vplivnica za številne negativne komentarje, ki jih redno prejema pod svoje objave, očitno ne zmeni preveč.