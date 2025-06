Ronaldo poslal Trumpu podpisan dres s posebnim sporočilom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fotografije podpisanega dresa, ki ga je Trump sprejel v dar, je na družbenem omrežju delil Costa, ob fotografijah pa je pripisal: "Za predsednika Donalda Trumpa. Igrati za mir. Kot ekipa." Trenutek, ko je ameriški predsednik v dar dobil dres, je na video ujela tudi Margo Martin, posebna asistentka in svetovalka za komunikacije ameriškega predsednika, posnetek pa delila na X. Na njem je slišati, kako Costa Trumpu pove, da je na dresu tudi posebno sporočilo. Ko mu ga je prebral, je ameriški predsednik odgovoril: "To mi je všeč. Igrati za mir." Ko je dres dvignil v zrak, je dodal: "To je čudovito."