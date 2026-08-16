Ronaldo prekinil poročni molk: Georgina je ljubezen mojega življenja

"Neverjetno je, kaj vse sva slišala," je številne govorice o poročnem dnevu komentirala Georgina Rodríguez, ki je usodni da dahnila v dnevni sobi počitniškega doma, ki sta ga kupila na Portugalskem. "V prihodnosti bova imela veliko poroko, da bova lahko praznovala z družino in prijatelji," je dodala in pojasnila, da je bilo to leto "noro in polno službenih obveznosti, tekmovanj ter otrok".
Reviji je pojasnila, da ni želela, da bi njuna deseta obletnica poroke minila neopaženo. "Ko sem bila majhna deklica, sem sanjala o največjem gradu, največji kočiji, najdaljši obleki, kroni, polni diamantov. In zdaj pravim: ne. Želim si nekaj intimnega, s partnerjem in najinimi otroki, doma. Ker gradovi, hiše, otoki, konji, avtomobili: vse to imava na dosegu roke vsak dan. Ampak nekaj intimnega – to je za naju bolj nenavadno."
O nepričakovano intimni poroki je dodala: "Odločila sva se, da bova to storila v dnevni sobi najine hiše, kjer zajtrkujemo, kosimo in večerjamo ter kjer živimo resničnost svojih življenj. Želim si, da bi si otroci čez 30 let mislili: 'Za to mizo se je zgodilo nekaj čudovitega – poročne zaobljube najinih staršev." Cristiano Ronaldo se je ob tem pošalil: "Verjetno ne bo ista miza. Morda bomo spremenili dekoracijo." A morda bo miza ostala enaka – Georgina je namreč kljub materialnemu obilju iz sentimentalnih razlogov obdržala 15 let staro tekalno stezo, saj je na njej Cristiano treniral v Madridu, ko sta se prvič srečala.
Za Vogue sta obudila spomin na njuno prvo srečanje. Avgusta 2016 je Ronaldo, takrat star 31 let in na vrhuncu svojih nogometnih sposobnosti, vstopil v trgovino Gucci na ulici Calle Serrano v Madridu s svojim šestletnim sinom Cristianom mlajšim. Georgina, takrat stara 22 let, se je pred kratkim vrnila v Španijo iz Anglije, kjer je delala kot varuška. Zaposlila se je kot prodajalka, vendar tisti dan ni bila na urniku, temveč je nadomeščala prijateljico. "To je usoda," je danes prepričana.
"Bil sem obrnjen s hrbtom proti njej, nato pa sem se obrnil in jo zagledal. Najina pogleda sta se srečala in od takrat naprej je bilo ...," je začel pripovedovati nogometaš, preden ga je soproga dopolnila: "Sanjsko." Ronaldo je dodal, da ve, da je Georgina ljubezen njegovega življenja.
Za izmenjavo zaobljub sta se Ronaldo in Georgina, kakopak, odela v Gucci. Nevesta je nadela bel suknjič z ujemajočo se srajco in krilom, ženin pa elegantno moško obleko bež barve. Demna Gvasalia, umetniški direktor Guccija, je dejal, da je njuna zgodba tako romantična kot "sodobna pravljica".
Medenih tednov ne bo, sta še razkrila mladoporočenca. Po poroki sta se namreč morala odpraviti nazaj v Savdsko Arabijo, kjer nogometaša čaka nova sezona. A nič hudega, Ronaldo je namreč prepričan, da je z Georgino vsak dan kot medeni tedni.
Zakonca sta modni bibliji zaupala, da se s poroko ne bo spremenilo veliko, a da se zavedata, da kot mož in žena igrata v drugačni ligi. Ronaldo, ki je najverjetneje pred zadnjo sezono profesionalne kariere, ima za prihodnost velike načrte. S soprogo ne izključujeta niti novega družinskega člana. O poroki pa sta zaključila: "Bilo je točno tako, kot sem si predstavljala. Intimno, polno ljubezni in z našo družino v najpomembnejši glavni vlogi." Prisotne so bile tudi solze sreče.
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