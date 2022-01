Ronaldo svoji noseči izbranki v Dubaju pričaral veličastno praznovanje

Slavljenka je nekaj utrinkov s praznovanja v Dubaju objavila na Instagramu. Med drugim je delila fotografije, na katerih pozira s svojimi najdražjimi pred mogočno znamenitostjo in najvišjo stavbo na svetu Burdž Kalifa. Ta je bila ta večer osvetljena in pompozna, saj se je na njen pojavila fotografija z njeno podobo, zraven pa je pisalo: "Vse najboljše, Gio." Gio je okrajšava za Georgina in tako jo tudi kliče njen dragi Ronaldo.

"Tako se je končal ta razburljiv dan. Ne najdem pravih besed. Hvala, hvala in hvala Cristiano. Iz dneva v dan me bolj osrečuješ. Hvala Dubaj, ker nas vedno tako lepo gostiš, da se počutimo kot doma. Hvala vsem, ki ste se potrudili, da je bil ta dan tako poseben. In hvala vsem, ki ste vedno tam in ste veseli moje sreče in sreče moje družine. Rada vas imam," je pospremila svojo objavo, v katero je združila tudi fotografijo, na kateri pozira na plaži, pred seboj pa ima balona s številkama 2 in 8, ki predstavljata njeno starost.