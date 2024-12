Ronaldo v ledeno mrzlo vodo, Georgina z otroki na smučeh

Cristiano Ronaldo in njegova Georgina Rodriguez sta znana po tem, da imata nore ideje in ena od teh se je nedavno porodila v glavi slavnega nogometaša. Zvezdnik se je odločil, da božične praznike, ki jih z družino preživlja na Laponskem, do potankosti izkoristi in užije vse, kar ta kraj ponuja. Tako ga pri skoku v ledeno mrzlo vodo ni ustavilo niti dejstvo, da je bila temperatura vode pod lediščem.