Ronaldo z ženo užival na poletnih počitnicah v Španiji

Nekdanji brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima je za počitniško destinacijo izbral španski otok Formentera, kjer so ga med plavanjem in skakanjem v Sredozemsko morje ujeli fotografi. Družbo mu je v zelenem bikiniju delala žena Celina Locks, zakonca pa sta se na palubi jahte nastavljala soncu in uživala s prijatelji.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Veselo druščino, s katero sta na počitnicah uživala 48-letni nogometni zvezdnik in 35-letnica, so v objektive ujeli že, ko so se skupaj vkrcali na najeto jahto, Ronaldo Nazario pa naj bi bil dobro razpoložen in je deloval zelo sproščeno.
48-letnik in 14 let mlajša manekenka sta se poročila pred dvema letoma na Ibizi, kjer ima zvezdnik tudi manjšo hišo. Par sta postala leta 2015, zaročila pa sta se leta 2023 med počitnicami na Karibih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.