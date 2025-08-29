Svetli način
Ronaldo z ženo užival na poletnih počitnicah v Španiji

Španija, 29. 08. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 55 minutami

K.Z.
Brazilska nogometna legenda Ronaldo Luis Nazario de Lima je skupaj z ženo, manekenko Celino Locks, odpotoval na romantične počitnice v Španijo. Zakonca sta v tem času uživala tudi na jahti, kjer so jima družbo delali prijatelji, med plavanjem pa so ju v objektive ujeli ulični fotografi.

Nekdanji brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima je za počitniško destinacijo izbral španski otok Formentera, kjer so ga med plavanjem in skakanjem v Sredozemsko morje ujeli fotografi. Družbo mu je v zelenem bikiniju delala žena Celina Locks, zakonca pa sta se na palubi jahte nastavljala soncu in uživala s prijatelji.

Veselo druščino, s katero sta na počitnicah uživala 48-letni nogometni zvezdnik in 35-letnica, so v objektive ujeli že, ko so se skupaj vkrcali na najeto jahto, Ronaldo Nazario pa naj bi bil dobro razpoložen in je deloval zelo sproščeno.

Preberi še Ronaldo Nazario se je poročil s 14 let mlajšo manekenko

48-letnik in 14 let mlajša manekenka sta se poročila pred dvema letoma na Ibizi, kjer ima zvezdnik tudi manjšo hišo. Par sta postala leta 2015, zaročila pa sta se leta 2023 med počitnicami na Karibih.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Leonardo R
29. 08. 2025 11.46
Kaj je naredil iz sebe...uf
ODGOVORI
0 0
