Ronaldo z ženo užival na poletnih počitnicah v Španiji

Brazilska nogometna legenda Ronaldo Luis Nazario de Lima je skupaj z ženo, manekenko Celino Locks, odpotoval na romantične počitnice v Španijo. Zakonca sta v tem času uživala tudi na jahti, kjer so jima družbo delali prijatelji, med plavanjem pa so ju v objektive ujeli ulični fotografi.

Nekdanji brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima je za počitniško destinacijo izbral španski otok Formentera, kjer so ga med plavanjem in skakanjem v Sredozemsko morje ujeli fotografi. Družbo mu je v zelenem bikiniju delala žena Celina Locks, zakonca pa sta se na palubi jahte nastavljala soncu in uživala s prijatelji.

Veselo druščino, s katero sta na počitnicah uživala 48-letni nogometni zvezdnik in 35-letnica, so v objektive ujeli že, ko so se skupaj vkrcali na najeto jahto, Ronaldo Nazario pa naj bi bil dobro razpoložen in je deloval zelo sproščeno.