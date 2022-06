Ronaldova bivša o njegovi skoposti: Zmenki so bili vedno zelo skromni

Gemma Atkinson, igralka, radijska voditeljica in nekdanja manekenka, je odkrila nekaj podrobnosti o njeni romanci z nogometašem Cristianom Ronaldom. Gemma in Cristiano sta bila v kratki zvezi leta 2007, ko je on igral za Manchester United. "Šla sva do mene domov, pila čaj in gledala Samo bedak in konji. Resno, iskrena sem, kot to povem. Ne vem, če je še vedno takšen, ampak takrat se mi je zdelo, da je v tem izjemno užival," je povedala v pogovoru za Daily Star.

Priznala je, da so ji mediji po njunem razhodu nudili velike vsote denarja, da bi povedala kakšno sočno podrobnost o svojem nekdanjem partnerju, a na to ni želela pristati.

Gemma je zdaj zaročena z 31-letnim Gorkom Marquezem, s katerim imata tudi dveletno hčerko.