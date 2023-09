Ronaldova Georgina ponovno kritizirana zaradi objave na Instagramu

Čeprav se je Georgina Rodriguez , ko je začela zvezo z Cristianom Ronaldom , verjetno zavedala, da bo ves čas na očeh javnosti, verjetno ni pričakovala, da bo vse, kar bo storila, ocenjeno kot slabo. 29-letno zvezdnico, ki se je z družino in nogometašem pred kratkim preselila v Savdsko Arabijo, kjer zvezdnik igra za tamkajšnji klub Al Nassr, so ob objavi nove fotografije na Instagramu takoj napadli nekateri sledilci.

Georgina se je odločila, da bo ob dnevu državnosti delila nekaj svojih fotografij. Oblekla se je v njihovo tradicionalno oblačilo, abajo, in pozirala ob arabski zastavi. "Vesel dan državnosti," je zapisala ob galeriji fotografij, med katerimi so tudi takšne, na katerih je vidno njeno sodelovanje z blagovno znamko parfumov Laverne.

Morda je prav to, da je objavo ob državnem prazniku izkoristila za promocijo svojega novega sodelovanja, razjezilo nekatere sledilce. "To nima nobene zveze s tradicijo Savdske Arabije," so jo obtožili nekateri, ki se niso strinjali z njenim početjem, saj naj bi ponovno prekršila strog kodeks oblačenja. Med komentarji so se seveda našli tudi tisti, ki so nad lepo Argentinko preprosto navdušeni, o čemer pričata tudi več kot dva milijona všečkov pod njeno fotografijo.