Ronaldova Georgina v 'fačuziju'

''Hvala 2018, ker si me tako zelo osrečil. Vsem vam pa želim najboljše želje ...'' je v španskem jeziku pod fotografijo zapisala 24-letna temnolasa lepotica Georgina, ki je pod objavo označila tudi lokacijo in tako razkrila, da je v Dubaju. Kot kaže, bo z izbrancem Ronaldom in njunimi tremi otroki, če bodo ti seveda zdržali pokonci do polnoči, silvestrovo praznovala v enem od najbolj razkošnih krajev na svetu.

Georgina in njen partner, 33-letni Cristiano, ki ima za razliko od svoje drage na Instagramu vrtoglavih 149 milijonov sledilcev, sta pred dnevi z oboževalci delila simpatično družinsko fotografijo. Ta je nastala med božičnimi prazniki za štirimi stenami njunega doma v Milanu. Na njej ob praznični dekoraciji pozirata z otroki, vsi pa imajo na glavi božične kape.